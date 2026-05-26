Невролог ответила, почему опасно всегда держать в руках смартфон

Невролог Воробьева: постоянное держание смартфона может привести к параличу

Постоянное держание смартфона в руках может привести к боли, онемению и параличу мышц кисти, рассказала «Москве 24» врач-невролог, профессор кафедры нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ольга Воробьева. Она отметила, что из-за гаджетов может развиться синдром запястного канала.

Когда человек долго держит телефон в руке, происходит давление на запястный канал, он сужается, и проходящий по нему срединный нерв способен травмироваться. На начальном этапе это проявляется ощущением онемения и покалывания в кисти, что уже требует незамедлительного посещения врача и прохождения обследования, — рассказала Воробьева.

Врач подчеркнула, что игнорирование проблемы может вызвать боль и слабость в мышцах кисти, что сделает сложным выполнение бытовых задач. По ее словам, в запущенных случаях может потребоваться оперативное вмешательство.

Ранее кардиолог Наталия Минасян рассказала, что внезапные уведомления смартфона вызывают защитную реакцию организма, приводя к учащению сердцебиения, когда включается инстинкт самосохранения. По ее словам, если такой эффект сопровождается болью в груди, следует обратиться к врачу.

