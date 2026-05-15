В европейском городе 30 человек пострадали из-за крупной утечки химикатов

15 мая 2026 в 18:50

В Нюрнберге 30 человек пострадали из-за утечки химикатов на предприятии

В Нюрнберге 30 человек пострадали из-за утечки химикатов на предприятии, сообщила газета Bild со ссылкой на Баварский Красный Крест. При этом двое из них находятся в критическом состоянии.

ЧП случилось утром 15 мая в районе Шафхоф. На месте происшествия работали много пожарных, бригады скорой помощи и полицейские. Последствия аварии ликвидировали почти 100 спасателей. В издании уточнили, что 20 человек получили легкие травмы, в больницы доставили 17 пострадавших.

Ранее главный железнодорожный вокзал австрийского города Зальцбург закрыли на фоне утечки опасного химического вещества из грузового вагона. Речь идет о распространении метилата натрия. На месте провели операцию по очистке, она заняла не менее двух часов. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Оренбургской области сотрудник коммерческого предприятия погиб после падения в резервуар с щелочным раствором во время обхода технологических установок. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

