В Оренбургской области мужчина упал в чан с химикатами и погиб

В Оренбургской области сотрудник коммерческого предприятия погиб после падения в резервуар с щелочным раствором во время обхода технологических установок, сообщили в региональном управлении СК России. Инцидент произошел 12 апреля, по факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Следователями произведен детальный осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, а также выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, — говорится в сообщении.

