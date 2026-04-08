Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 05:04

Стало известно о подготовке Украиной масштабной химической провокации

Тарабрин: поставка токсичных химикатов на Украину означает возможную провокацию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что западные страны поставляют на Украину химические вещества. По его словам, которые передают «Известия», доставка токсичных веществ и средств защиты может указывать на подготовку масштабной провокации в зоне СВО.

Мы не раз говорили в стенах ОЗХО о том, что токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран... Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне СВО, — сказал Тарабрин.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил: Киев с подачи западных кураторов использует в информационной войне против России самые грязные провокации. По его словам, в качестве контрмеры надо постоянно напоминать о лживости таких манипуляций.

Европа
Украина
химикаты
провокации
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.