Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что западные страны поставляют на Украину химические вещества. По его словам, которые передают «Известия», доставка токсичных веществ и средств защиты может указывать на подготовку масштабной провокации в зоне СВО.

Мы не раз говорили в стенах ОЗХО о том, что токсичные вещества, прекурсоры и химбоеприпасы иностранного производства завозятся на Украину наемниками и сотрудниками спецслужб западных стран... Факты одновременной поставки токсичных химикатов и средств защиты от них могут свидетельствовать о планах проведения масштабных провокаций с использованием отравляющих веществ в зоне СВО, — сказал Тарабрин.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходаренок заявил: Киев с подачи западных кураторов использует в информационной войне против России самые грязные провокации. По его словам, в качестве контрмеры надо постоянно напоминать о лживости таких манипуляций.