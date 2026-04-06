Киев с подачи западных кураторов использует в информационной войне против России самые грязные провокации, сказал NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Михаил Ходаренок. По его словам, в качестве контрмеры надо постоянно напоминать о лживости таких манипуляций.

Грязные провокации — это традиционный прием западной пропаганды, и нынешний Киев им пользовался и пользуется. Надо было это учитывать. И заранее первыми вбрасывать в информационное пространство обезоруживающие материалы: мол, если мы уйдем, то противник устроит провокацию, свезет трупы со всех украинских моргов, устроит постановки, — сказал Ходаренок.

При этом, по его словам, раскрытием лживости одной провокации можно нивелировать и другие. Для этого надо создавать соответствующий фон вокруг заявлений противника.

И раз уж с Бучей постановочный характер был раскрыт, так надо не забывать об этом, а постоянно напоминать: вот, смотрите, противник обманывал, значит, и при любом подобном случае будет врать. И не один раз сказать, а постоянно [говорить], — заключил Ходаренок.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Секретариат ООН осознанно не хочет взаимодействовать с Россией по событиям в Буче, произошедшим четыре года назад. По ее словам, в сложившейся ситуации нарушается практика сотрудничества для осуществления правосудия.