19 апреля 2026 в 04:19

Запад уличили в попытках уравнять агрессора и освободителя

Захарова: попытки Запада уравнять агрессора и спасителя противоречат Нюрнбергу

Мария Захарова
Попытки некоторых стран переписать историю, уравнять нацистскую Германию и Советский Союз, оскорбляют память советского народа и противоречат решениям Нюрнбергского трибунала, заявила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Она подчеркнула, что именно Нюрнберг признал нацистское руководство преступным, а советский народ — пострадавшей стороной и победителем.

Захарова также напомнила, что в рамках этого процесса фельдмаршал Фридрих Паулюс, один из авторов плана нападения на СССР, дал исчерпывающие доказательства вины Берлина. Он признал, что Вторую мировую войну развязала именно Германия.

Попытки переписать историю, уравнять агрессора и освободителя оскорбляют память советского народа и противоречат решениям Нюрнбергского трибунала, — сказала дипломат.

Ранее депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов призвал ввести ограничения на доступ к интернет-энциклопедии «Википедия» в связи с систематическим искажением исторических фактов и распространением недостоверной информации о России. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что ресурс под видом нейтрального знания давно ведет информационную войну против РФ.

Долина сыграла роль в спектакле о выгнанной из квартиры аферистами бабушке
Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил «автограф» от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

