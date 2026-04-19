Запад уличили в попытках уравнять агрессора и освободителя Захарова: попытки Запада уравнять агрессора и спасителя противоречат Нюрнбергу

Попытки некоторых стран переписать историю, уравнять нацистскую Германию и Советский Союз, оскорбляют память советского народа и противоречат решениям Нюрнбергского трибунала, заявила представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости. Она подчеркнула, что именно Нюрнберг признал нацистское руководство преступным, а советский народ — пострадавшей стороной и победителем.

Захарова также напомнила, что в рамках этого процесса фельдмаршал Фридрих Паулюс, один из авторов плана нападения на СССР, дал исчерпывающие доказательства вины Берлина. Он признал, что Вторую мировую войну развязала именно Германия.

