В РФ предложили ограничить доступ к «Википедии» из-за распространения лжи

Депутат Брянской областной думы, заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов призвал ввести ограничения на доступ к интернет-энциклопедии «Википедия» в связи с систематическим искажением исторических фактов и распространением недостоверной информации о России. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что ресурс под видом нейтрального знания давно ведет информационную войну против РФ.

Я давно призываю обратить внимание на тот контент, который распространяет «Википедия» на территории РФ. Ресурс давно перестал быть нейтральной энциклопедией. Под видом «свободного знания» там годами целенаправленно искажается наша история, принижается роль России в мировых событиях, а в последние годы и вовсе идет откровенная информационная война против нас. Статьи пишутся анонимными авторами, за которыми зачастую стоят вполне конкретные силы, заинтересованные в том, чтобы представить РФ в ложном свете. Следует ввести ограничения на доступ к «Википедии» в России из-за систематического распространения недостоверной информации и фальсификации исторических событий, — высказался Ианов.

Он отметил, что в сложившейся ситуации необходим комплексный подход к защите национального информационного пространства. По словам депутата, на начальном этапе следует ограничить доступ к конкретным страницам с ложными данными о России.

Речь в контексте блокировки «Википедии» идет не о тотальном запрете, а о защите информационного пространства. РФ не одинока в этом вопросе. Подобные претензии к предвзятости ресурса звучат во многих странах мира, которые устали от навязывания чуждой им повестки. На первом этапе должно быть ограничение доступа к конкретным страницам, содержащим ложь о России. Но давайте смотреть правде в глаза: «Википедия» — это оружие в информационной войне. Оставлять его в руках противника было бы недальновидно, — заявил Иванов.

Также депутат призвал активнее развивать отечественные платформы, такие как «Рувики». По его словам, на них информация будет соответствовать традиционным ценностям и исторической правде России.

Ранее эксперт Философского клуба «Цивилизационное будущее России» Александр Сегал заявил, что блокировка «Википедии» может привести к росту недовольства среди пользователей из РФ. Однако, по его словам, такая реакция не будет оправданной, поскольку онлайн-энциклопедия отличается низкой достоверностью.