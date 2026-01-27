Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 18:23

В Роскомнадзоре ответили на слухи о блокировке «Википедии»

Роскомнадзор: требования о блокировке «Википедии» не поступали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Требования о блокировке «Википедии» в Роскомнадзор не поступали, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Таким образом в ведомстве ответили на слухи, что ресурс в ближайшие год-два может подвергнуться частичной блокировке.

Требования уполномоченных органов о блокировке упомянутого ресурса в настоящее время в Роскомнадзор не поступали, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору следует ограничить доступ к статьям про СВО в «Википедии». По его словам, онлайн-энциклопедию используют в качестве инструмента информационной войны против России.

До этого блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, не смог исправить посвященную ему статью в электронной энциклопедии «Википедия». Блогер подчеркнул, что данная ситуация демонстрирует истинное отношение Запада к свободе слова.

Также сообщалось, что в правительстве приняли решение о начале ликвидации АНО «Большая российская энциклопедия» с передачей наработанных материалов команде интернет-энциклопедии «Рувики», что «позволит усилить ее конкурентные преимущества». За время работы БРЭ подготовила 98 тысяч статей, но из них только половина была опубликована на портале энциклопедии.

Россия
Роскомнадзор
Википедия
блокировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи сделали ребенка инвалидом и выплатили более 330 млн рублей
Подбирал на дороге: убийцу шести женщин нашли через 20 лет
Подросток-лыжник разбился на горнолыжном курорте на глазах отца
Лайфхаки для экономии электроэнергии дома: как сократить траты на ЖКУ
Селфи с хищником обернулось кошмаром для туристки
Диета «Стол № 8»: полный список продуктов и меню на неделю при ожирении
Объявление о продаже аэропорта Домодедово исчезло с популярного сервиса
Дочь Ефремова объяснила неэтичность назначения Богомолова в Школу-студию
Экс-нардеп объяснил, почему замерзающие украинцы не выходят на протесты
Лайфхаки для ухода за растениями: советы для начинающих
Лазер и плазма: граница эффективности современных технологий резки металла
Макрон установил новый рекорд по непопулярности среди французов
Захарова оценила отказ Молдавии принять верительные грамоты у посла РФ
Российским дачникам рассказали, к чему их обяжут с марта
Минпросвещения анонсировало переход всех школ на единые учебники
Патриарх Кирилл разочаровался в уровне взаимодействия вузов и РПЦ
«Патентованный нацист»: раскрыто, кто может возглавить ВСУ
Баскетбольный эксперт оценил игру россиянина Демина в НБА
Захарова ответила на провокационный выпад главы парламента Молдавии
«Мать года»: Диброва ответила хейтерам после критики фотосессии с детьми
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.