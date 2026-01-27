В Роскомнадзоре ответили на слухи о блокировке «Википедии»

Требования о блокировке «Википедии» в Роскомнадзор не поступали, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Таким образом в ведомстве ответили на слухи, что ресурс в ближайшие год-два может подвергнуться частичной блокировке.

Требования уполномоченных органов о блокировке упомянутого ресурса в настоящее время в Роскомнадзор не поступали, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору следует ограничить доступ к статьям про СВО в «Википедии». По его словам, онлайн-энциклопедию используют в качестве инструмента информационной войны против России.

До этого блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, не смог исправить посвященную ему статью в электронной энциклопедии «Википедия». Блогер подчеркнул, что данная ситуация демонстрирует истинное отношение Запада к свободе слова.

Также сообщалось, что в правительстве приняли решение о начале ликвидации АНО «Большая российская энциклопедия» с передачей наработанных материалов команде интернет-энциклопедии «Рувики», что «позволит усилить ее конкурентные преимущества». За время работы БРЭ подготовила 98 тысяч статей, но из них только половина была опубликована на портале энциклопедии.