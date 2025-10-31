Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 10:41

Гоблин не смог исправить статью о себе в «Википедии»

Гоблин пожаловался на невозможность удаления лжи о себе из «Википедии»

Дмитрий Пучков Дмитрий Пучков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, не смог исправить посвященную ему статью в электронной энциклопедии «Википедия», рассказав об этом в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте». Блогер подчеркнул, что данная ситуация демонстрирует истинное отношение Запада к свободе слова.

По мнению Пучкова, статьи в «Википедии» модерируются людьми, которые «негативно настроены по отношению к России». Он признался, что в его статье сейчас написан «полный бред».

То, что они пишут, — это не пропаганда, это чистая правда, так и есть на самом деле. А другие точки зрения — их быть не должно, — пожаловался переводчик.

Ранее блогер осудил россиян, которые в объявлениях о сдаче недвижимости в аренду пишут о своих предпочтениях в национальности и вероисповедании потенциальных съемщиков. По его словам, выбирать человека необходимо исходя из его адекватности.

До этого Пучков рассказал, что некоторые женщины отказываются ездить с ним в лифте, несмотря на его безобидный внешний вид. Он отметил, что подобное случалось несколько раз. Блогер отнесся к этой реакции с пониманием, признав право женщин на обеспечение собственной безопасности, и добавил, что в подобных ситуациях воздерживается от шуток.

Гоблин
Дмитрий Пучков
пропаганда
Википедия
