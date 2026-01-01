«Следовало бы серьезно задуматься»: в Индии осадили Зеленского из-за Путина Экс-глава МИД Сибал назвал недопустимыми обвинения Зеленского в адрес Индии

Обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес Индии являются неприемлемыми, заявил в соцсети Х экс-глава МИД южноазиатской страны Канвал Сибал, комментируя украинскую атаку на резиденцию российского лидера Владимира Путина. По его словам, руководитель бывшей советской республики не имеет права обвинять Индию в отсутствии поддержки Киева.

Зеленскому следовало бы серьезно задуматься о собственном политическом курсе и не обвинять Индию, — сказал экс-глава ведомства.

Сибал обратил внимание на то, что даже президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями украинской стороны после того, как получил данные своей разведки о нападении на резиденцию Путина. Бывший министр считает, что действия Зеленского опасны, поскольку основаны на неверной оценке собственных возможностей.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об атаке ВСУ на государственную резиденцию президента России. Он призвал все стороны, участвующие в переговорном процессе по мирному урегулированию на Украине, воздержаться от любых провокаций.