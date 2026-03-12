«Дофаминщицы и нарциссихи»: мужчины осудили женщин за частые путешествия Мужчины осудили женщин за любовь к путешествиям и назвали их «красным флагом»

В январе 2026 года в соцсети Threads (деятельность в РФ запрещена) разгорелась жаркая дискуссия: пользователи-мужчины назвали девушек, которые часто путешествуют, «красным флагом», обратила внимание Lenta.ru. По мнению многих комментаторов, такие женщины представляют собой источник проблем для потенциальных отношений.

Дискуссия вспыхнула после поста пользовательницы, которая задалась вопросом, почему для мужчин девушка, активно выкладывающая фото из поездок, — это повод насторожиться, а не восхититься ее образом жизни. Пост завирусился, и мужская аудитория принялась перечислять претензии.

Главным аргументом мужчины назвали финансовую непрозрачность. Пользователи признались, что они не понимают, на какие средства женщины путешествуют.

Чаще всего непонятно, за чей счет и с кем она туда ездила, и от прямых вопросов девушка увиливает. А это уже тревожный звоночек, — написал один из юзеров.

В ход пошли и попытки глубинного анализа. Комментаторы начали рисовать портрет «типичной путешественницы», используя психологические термины. Женщин называли «дофаминщицами» (людьми, зависящими от постоянного притока гормона радости) и «нарциссихами», упрекая в неспособности к долгосрочным отношениям и стабильной привязанности.

КПТ-психолог Ирина Макова считает, что реакция мужчин во многом связана с проекцией их собственных страхов и предубеждений. Некоторые мужчины, прошедшие психотерапию, готовы это признать. IT-специалист Максим рассказал, что долгое время осуждал девушек-путешественниц, пока не разобрался в истинной причине.

Сперва я думал, что это зависть, но потом с психологом мы разобрали, что на самом деле я такую девушку просто не потяну финансово, — рассказал он.

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Psychology (2025), показывает, что туристический опыт удовлетворяет базовые психологические потребности в автономии. Личностные черты, такие как открытость новому, помогают людям превращать поездки в устойчивый психологический рост. Более того, ученые доказали, что путешествия снижают тревожность и депрессию, обеспечивают эмоциональную разгрузку.

Психолог Макова резюмирует: судить о психологической нестабильности человека по любви к путешествиям невозможно и некорректно. По ее словам, это свидетельствует лишь о том, что женщина является человеком «с повышенным любопытством, интересом к окружающему миру».

