Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 13:19

На берегу Волги нашли тела двоих мужчин в машине

Следователи нашли тела двоих мужчин в машине на берегу под Саратовом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тела двоих мужчин, 55 и 62 лет, нашли в автомобиле на берегу Волги в Энгельсском районе Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального СК. Инцидент произошел 8 марта в селе Подстепном.

Следственным отделом по городу Энгельсу регионального следственного управления проводится доследственная проверка по факту смерти двух местных жителей. По предварительным данным, 8 марта текущего года в автомобиле на берегу реки Волги в селе Подстепном Энгельсского района обнаружены тела двух мужчин, 55 и 62 лет, — говорится в сообщении.

Ранее в Шушарах обнаружили тело 44-летнего мужчины в подъезде жилого дома. Полиция по горячим следам задержала его ровесника, с которым они распивали алкоголь, подозреваемый находился в состоянии опьянения.

До этого в Петербурге задержали подозреваемого в убийстве, совершенном год назад в Шушарах. Жертва успела отправить матери и другу сообщения с просьбой вызвать полицию и предупредить о маньяке. Тогда гибель молодого человека сочли суицидом, но позже возбудили уголовное дело. Сейчас задержанному предъявили обвинение и проверяют его на причастность к другим преступлениям.

следствие
Следственный комитет
Саратовская область
смерти
мужчины
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ирак призвал перенести матч за выход на ЧМ-2026 из-за ситуации в Иране
ЕС посулили катастрофу в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке
В Европе пожаловались на огненный шар в небе
Идущее из Ирана необычное облако встревожило Центральную Азию
«На грани паники»: депутат о планах G7 по нефтяным резервам
Ракетный удар по Бейруту во время прямого эфира попал в кадр
Россия отвергла претензии США по ядерным испытаниям
Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции
Раскрыто число сбитых за утро украинских БПЛА над Россией
Бразильские футболисты получили 23 красные карточки за одну игру
Каллас озвучила цену финансовой поддержки Украины
Фон дер Ляйен стала объектом критики из-за кризиса на Ближнем Востоке
Венгрия направила ультиматум Брюсселю из-за российских нефти и газа
Появилась новая информация о пропавших детях из Звенигорода
Погода в Москве во вторник, 10 марта: ждать ли резкого потепления и дождей
Главному конкуренту Эрдогана грозит свыше 2000 лет тюрьмы
«Мама, получилось»: реакция Ворончихиной после победы попала на видео
Путин пообещал, что Россия всегда будет надежным партнером Ирана
Китай серьезно взялся за коррупционеров
В России запретили информацию об изготовлении бомбы из мыла
Дальше
Самое популярное
Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.