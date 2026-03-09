На берегу Волги нашли тела двоих мужчин в машине Следователи нашли тела двоих мужчин в машине на берегу под Саратовом

Тела двоих мужчин, 55 и 62 лет, нашли в автомобиле на берегу Волги в Энгельсском районе Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального СК. Инцидент произошел 8 марта в селе Подстепном.

Следственным отделом по городу Энгельсу регионального следственного управления проводится доследственная проверка по факту смерти двух местных жителей. По предварительным данным, 8 марта текущего года в автомобиле на берегу реки Волги в селе Подстепном Энгельсского района обнаружены тела двух мужчин, 55 и 62 лет, — говорится в сообщении.

