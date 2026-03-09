Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 14:01

Главному конкуренту Эрдогана грозит свыше 2000 лет тюрьмы

Имамоглу грозит суммарное наказание свыше 2000 лет по делу о коррупции

Реджеп Тайип Эрдоган Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Прокуроры запросили для задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу наказание в виде лишения свободы сроком более 2 тыс. лет по делу о коррупции, сообщает Bloomberg. Политик предстанет перед судом 9 марта.

Чиновника считают главным соперником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Расследование в отношении него ведется по нескольким эпизодам, что в сумме может дать 2352 года возможного заключения.

Ранее лидер турецкой Народно-республиканской партии Озгюр Озель заявил, что оппозиция собрала более 25 млн голосов в поддержку выдвижения арестованного мэра Стамбула кандидатом в президенты. Также проводились акции по сбору подписей за его освобождение и выдвижение. Имамоглу задержали и арестовали в конце марта 2025 года по обвинению в коррупции в столичной мэрии. Он содержится в тюрьме Силиври, где и состоится судебный процесс.

Кроме того, турецкие журналисты сообщили, что суд над экс-мэром Стамбула по делу о коррупции может затянуться на 12 лет из-за беспрецедентного числа участников. К процессу привлечены 105 фигурантов и более 400 свидетелей.

