09 марта 2026 в 10:28

Анкара форсирует контакты с Москвой из-за кризиса на Ближнем Востоке

В Турции рассчитывают на разговор Путина и Эрдогана по Ближнему Востоку

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Турецкая сторона ожидает телефонных переговоров лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина по ситуации на Ближнем Востоке в ближайшее время, заявили РИА Новости в администрации президента Турции. Эрдоган проводит активную «телефонную дипломатию» для деэскалации в регионе.

Возможны. Точных сроков нет, но есть вероятность, что это произойдет в ближайшее время, — сказал собеседник.

Ранее главы МИД России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора призвали к немедленному прекращению военной эскалации на Ближнем Востоке. Дипломаты подчеркнули недопустимость ударов по гражданским объектам как в странах Персидского залива, так и в Иране.

До этого посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи предупредил о глобальных последствиях иранского кризиса. По его словам, экономические потрясения уже затронули весь мир, а дальнейшая эскалация выйдет далеко за пределы ближневосточного региона.

Кроме того, Великобритания привела в повышенную боевую готовность авианосец HMS Prince of Wales для возможного развертывания на Ближнем Востоке. Экипаж корабля уведомили о подготовке на фоне обострения конфликта в регионе.

