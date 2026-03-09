Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 11:18

Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране

Лихачев сообщил об участии Путина в безопасности сотрудников Росатома в Иране

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин лично занимается вопросами безопасности сотрудников Росатома в Иране, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью отраслевой газете «Страна Росатом». Глава компании также рассказал о запуске специальной горячей линии для связи работников с родственниками в России.

Я в регулярном режиме информирую руководство страны о ситуации как на площадке, так и в коллективе. Знаю, что президент России Владимир Путин не просто держит ситуацию на контроле, но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности наших сотрудников, — сказал он.

Ранее в пограничной службе Азербайджана сообщили об эвакуации из Ирана 291 гражданина России. Всего через границу вывезено около 1800 человек.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России предложили гражданам, находящимся в Иране, эвакуироваться через Туркмению наземным транспортом. Для тех, кто не может вылететь самолетом, разработан маршрут через пограничный переход «Сарахс» на ирано-туркменской границе. Для согласования проезда с туркменской стороной необходимо направить пакет документов в посольство России в Иране.

Владимир Путин
Иран
Росатом
Алексей Лихачев
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефть обновила ценовой максимум с 2022 года
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
Собравшихся на пенсию россиян захотели «простимулировать»
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.