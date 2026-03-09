Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране Лихачев сообщил об участии Путина в безопасности сотрудников Росатома в Иране

Президент России Владимир Путин лично занимается вопросами безопасности сотрудников Росатома в Иране, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью отраслевой газете «Страна Росатом». Глава компании также рассказал о запуске специальной горячей линии для связи работников с родственниками в России.

Я в регулярном режиме информирую руководство страны о ситуации как на площадке, так и в коллективе. Знаю, что президент России Владимир Путин не просто держит ситуацию на контроле, но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности наших сотрудников, — сказал он.

Ранее в пограничной службе Азербайджана сообщили об эвакуации из Ирана 291 гражданина России. Всего через границу вывезено около 1800 человек.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России предложили гражданам, находящимся в Иране, эвакуироваться через Туркмению наземным транспортом. Для тех, кто не может вылететь самолетом, разработан маршрут через пограничный переход «Сарахс» на ирано-туркменской границе. Для согласования проезда с туркменской стороной необходимо направить пакет документов в посольство России в Иране.