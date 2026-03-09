Зимняя Олимпиада — 2026
09 марта 2026 в 12:12

Опубликованы кадры, как Patriot перепутал иранский дрон с жилым кварталом

Появились кадры, как ракета Patriot вышла из строя и упала на дома в Бахрейне

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press
Опубликованы кадры, как ракета комплекса Patriot вышла из строя и упала на жилые дома в Бахрейне, их публикует Telegram-канал Clash Report. Снаряд выпустили американские военные во время попытки отразить атаку КСИР на объекты США на территории страны.

На записи можно увидеть, как ракета пролетает на очень низкой высоте. Она должна была перехватить баллистическую ракету или иранский дрон-камикадзе. Боеприпас отклонился от нужного курса из-за технического сбоя и рухнул на жилой сектор в Манаме. После падения снаряда на месте происшествия прогремели мощные взрывы.

Ранее режим форс-мажора ввела бахрейнская государственная корпорация Bapco Energies из-за непрекращающихся атак со стороны Ирана и недавнего попадания по объекту дочернего завода. Данные меры приняты руководством на фоне резкого обострения военного конфликта в ближневосточном регионе. Представители организации подтвердили факт атаки на территорию нефтеперерабатывающего предприятия Bapco Refining Company, которое входит в структуру холдинга.

До этого сильный взрыв произошел на территории базы Пятого флота ВМС США в Манаме в ночь на 9 марта. На видеозаписях, которые появились в Сети, сначала заметен огненный столб в форме гриба. Затем над эпицентром взрыва поднялось густое облако черного дыма, которое быстро закрыло ночное небо над столицей Бахрейна.

США
ракеты
Бахрейн
ЗРК Patriot
ПВО
