Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 13:03

«С честью продолжите дело отца»: Путин обратился к новому лидеру Ирана

Путин поздравил сына Хаменеи с избранием верховным лидером Ирана

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поздравил сына убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтабу с назначением на пост руководителя страны, сообщила пресс-служба Кремля. Он заявил о неизменной поддержке Тегерана и солидарности России с народом Исламской Республики. Глава государства также выразил уверенность, что Хаменеи с честью продолжит дело отца.

Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания верховным руководителем Исламской Республики Иран, — отметил глава государства.

Торжественная церемония присяги на верность Хаменеи состоится 9 марта. Мероприятие пройдет в Тегеране и начнется в 15:00 по местному времени (14:30 мск). Местом проведения церемонии станет площадь Энгеляб в центре столицы.

Корпус стражей Исламской революции уже присягнул на верность Хаменеи. Военные выразили готовность к «полному повиновению и самопожертвованию во исполнение божественных повелений».

Иранский Генеральный штаб между тем выступил с грозным предупреждением в адрес Вашингтона после избрания сына Хаменеи новым верховным лидером страны. Военные пообещали, что США и другие враги «пожалеют о любой агрессии» против республики.

Иран
Владимир Путин
поздравления
Россия
