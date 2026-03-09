Аврил Лавин отказалась от концерта в Москве из-за клещей Аврил Лавин отказалась от концерта в России из-за болезни Лайма

Поп-рок-певица Аврил Лавин отказалась от предложения выступить в России из-за боязни клещей, сообщает Telegram-канал Mash. Ранее артистку уже кусали эти насекомые, после чего ей диагностировали болезнь Лайма. Это произошло в 2013–2014 годах.

По данным источника, организаторы из РФ связались с артисткой, однако ее ответ был категоричным.

Нет, ни в коем случае, — заявила певица.

Заболевание может сопровождаться сильными головными болями, нарушением сердечного ритма и поражением нервной системы. Из-за болезни певица на несколько лет приостановила концертную деятельность и вернулась к активной работе только к 2018 году.

