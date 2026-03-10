Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 14:24

Экс-менеджер «макаронной империи» лишился счетов на 1,2 млрд рублей

Суд Челябинска арестовал счета экс-менеджера «Макфы» на 1,2 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Центральный районный суд Челябинска наложил арест на имущество и банковские счета бывшего менеджера службы закупа зерна компании «Макфа», сообщил представитель пресс-службы прокуратуры по региону. Прокурор Челябинской области уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего фигуранта.

Бывший сотрудник обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). По версии следствия, в период с июня 2024 года по февраль 2025 года мужчина выступил посредником при передаче взятки.

Установлено, что обвиняемый организовал передачу 4,5 млн рублей начальнику отдела закупа зерна и директору по закупкам и снабжению АО «Макфа». Деньги поступили от представителя ООО «Агро-Капитал» за согласование коммерческого предложения, подписание спецификаций на поставку зерна и обеспечение беспрепятственной приемки продукции.

В ходе расследования на имущество обвиняемого наложили арест. Под ограничения попали автомобиль, квартира и семь земельных участков общей стоимостью 7,9 млн рублей. Кроме того, суд арестовал банковские счета фигуранта, приостановив операции в пределах 1,2 млрд рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

Ранее обвиняемый в коррупции директор по закупкам «Макфы» Владлен Паршин подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации. По данным СМИ, у топ-менеджера есть опыт работы в правоохранительных органах, который «должен помочь ему на фронте».

Россия
Челябинская область
суды
Макфа
