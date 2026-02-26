Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 09:44

Обвиняемый в коррупции топ-менеджер «макаронной империи» ушел на фронт

Директор по закупкам компании «Макфа» Паршин ушел на СВО

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Директор по закупкам компании «Макфа» Владлен Паршин, обвиняемый в коррупции, подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник. По его словам, у топ-менеджера есть опыт работы в правоохранительных органах, который «должен помочь ему на фронте».

Паршин подписал контракт с Минобороны РФ. Его опыт работы в правоохранительных органах должен помочь ему на фронте, — заявил собеседник издания.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Паршина в феврале 2025 года. Вместе с ним под следствие попал начальник службы закупа зерна «Макфы» Иван Тофан. Их обвинили в покушении на получение взятки в размере 16 млн рублей.

Ранее в Приморском крае заключили под стражу начальника департамента по недропользованию по ДФО по делу о получении взятки в виде Lexus премиум-класса стоимостью более 17,5 млн рублей. Отмечается, что чиновника арестовали на два месяца.

До этого прокуратура Краснодарского края подала в суд иск на бывшего главу Лабинского района, его заместителя и экс-начальника местного следственного отдела полиции. У чиновников хотят изъять имущество на сумму более 500 млн рублей и передать его государству.

СВО
взятки
коррупция
Макфа
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке завели дело после гибели подростка под колесами авто
Лидер Ирана стал целью для американских ракет
Россиянам разрешили не отвечать начальству на звонки после работы
Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Женеве
Кот попал в клинику в тяжелом состоянии после «деликатной» стирки
Появились новые детали о напавшем на кубинских пограничников катере
Пенсионерка из Саратова едва не убила сожителя сестры во время застолья
Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
КНДР усилит оборону на южной границе
«Искусственный проект»: политолог о роли стран Балтии в кризисе на Украине
Ким Чен Ын приказал оснастить северокорейский флот ядерным оружием
Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники
«Наша!»: Симоньян вышла на связь с громким заявлением об Антарктиде
«ФосАгро» приняла участие в форуме об ответственной деловой практике
«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию
Появилось видео, как уфимцу едва не оторвало голову на входе в лифт
В ГД рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2026 году
Стало известно, что кроется за вторжением американского катера в воды Кубы
Дачников предупредили о штрафах за ряд растений
Политолог указал на роковую ошибку Украины
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.