Обвиняемый в коррупции топ-менеджер «макаронной империи» ушел на фронт

Директор по закупкам компании «Макфа» Владлен Паршин, обвиняемый в коррупции, подписал контракт и отправился в зону проведения спецоперации, сообщает URA.RU со ссылкой на собственный источник. По его словам, у топ-менеджера есть опыт работы в правоохранительных органах, который «должен помочь ему на фронте».

Паршин подписал контракт с Минобороны РФ. Его опыт работы в правоохранительных органах должен помочь ему на фронте, — заявил собеседник издания.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Паршина в феврале 2025 года. Вместе с ним под следствие попал начальник службы закупа зерна «Макфы» Иван Тофан. Их обвинили в покушении на получение взятки в размере 16 млн рублей.

