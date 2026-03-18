Основателя фонда «Мы вместе» обвинили в хищении денег у бойцов СВО

Основатель «КМД девелопмент» и фонда «Мы вместе» Юрий Королев арестован по решению суда в рамках уголовного дела о хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС. Следствие инкриминирует ему организацию преступного сообщества, вымогательство, а также 14 эпизодов краж и мошенничества.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Королева Юрия Евгеньевича, — сказано в документе.

По данным следствия, банда орудовала в Шереметьево с 2022 года и насчитывала не менее 40 человек. Жертвами преступники выбирали военных, которые возвращались из зоны спецоперации в отпуск или на лечение после ранений.

В группировку входили таксисты, намеренно завышавшие цены на поездки, женщины, выманивавшие деньги под предлогом тяжелого материального положения, а также силовики. Тех, кто отказывался платить добровольно, грабили и вымогали у них средства принудительно.

