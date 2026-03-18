Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 14:57

Основателя фонда «Мы вместе» обвинили в хищении денег у бойцов СВО

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Основатель «КМД девелопмент» и фонда «Мы вместе» Юрий Королев арестован по решению суда в рамках уголовного дела о хищении денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС. Следствие инкриминирует ему организацию преступного сообщества, вымогательство, а также 14 эпизодов краж и мошенничества.

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Королева Юрия Евгеньевича, — сказано в документе.

По данным следствия, банда орудовала в Шереметьево с 2022 года и насчитывала не менее 40 человек. Жертвами преступники выбирали военных, которые возвращались из зоны спецоперации в отпуск или на лечение после ранений.

В группировку входили таксисты, намеренно завышавшие цены на поездки, женщины, выманивавшие деньги под предлогом тяжелого материального положения, а также силовики. Тех, кто отказывался платить добровольно, грабили и вымогали у них средства принудительно.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области суд лишил женщину права на выплаты семье погибшего участника спецоперации. Она попыталась оформить компенсацию, опираясь на фиктивный брак и поддельную справку о беременности.

аресты
фонды
хищения
участники СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.