10 декабря 2025 в 11:59

Россиянку лишили выплат за фиктивный брак с погибшим участником СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Ульяновской области суд лишил 38-летнюю Анастасию Морозову права на выплаты семье погибшего участника спецоперации Тараса Астахова, рассказала юрист Полина Баданина в интервью Lenta.ru. По ее словам, женщина пыталась получить компенсацию, опираясь на фиктивный брак и поддельную справку о беременности. Нарушения вскрылись после гибели 60-летнего военнослужащего.

Часто люди обращаются с похожими ситуациями. Такие женщины заявляют, что якобы беременны от военнослужащего, и вступают с ним в брак. Есть случаи, когда брак заключают с военнослужащим, находящимся в госпитале после ранения, который спустя непродолжительное время умирает, — поделилась Баданина.

Как показала проверка, дата регистрации брака совпала с периодом, когда Астахов находился в зоне боевых действий, а справка о беременности оказалась фальшивкой. Суд признал союз недействительным и лишил Морозову доступа к компенсациям. Материалы переданы в полицию. Теперь женщине грозит уголовная ответственность за поддельные документы и возможную попытку мошенничества в особо крупном размере.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что родственники погибших участников СВО могут лишить «черных вдов» выплат, если докажут фиктивность брака. По словам эксперта, к гражданским супругам требования ужесточились: попытка обогатиться может квалифицироваться как мошенничество с наказанием до 10 лет лишения свободы.

