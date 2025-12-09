Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар Генерал Липовой: БПЛА могли долететь до Чебоксар на предельно малой высоте

Атаковавшие Чебоксары дроны могли долететь до города на предельно малой высоте, предположил в разговоре с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он не исключил, что данный прием операторы БПЛА используют при обходе зон ПВО.

Дело в том, что БПЛА ВСУ оснащены интеллектуальной, высокоточной навигационной системой. Они идут на предельно малой высоте, чтобы обходить зоны действия ПВО и достигать цели. В этом Украине помогает спутниковая группировка НАТО, чьи космические аппараты, в том числе, следят и за территорией России. В процессе полета БПЛА находятся под управлением украинцев или натовцев, которые могут корректировать маршрут полета, — подытожил Липовой.

В Сети появились кадры с места прилета в Чебоксарах. На опубликованных снимках можно увидеть поврежденные жилые дома. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Утром 9 декабря в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 121 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 49 и 22 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской области и Крымом, 10 и девять — над Рязанской и Воронежской областями, еще восемь БПЛА сбили над акваторией Каспийского моря.