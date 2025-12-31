Россия потеряла триллионы долларов из-за занижения стоимости своей нефти и нефтепродуктов в результате непрозрачного механизма ценообразования, заявил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев. По его словам, которые приводит агентство ПРАЙМ, такая тенденция формировалась десятилетиями начиная с советских времен и связана с отсутствием прозрачности в расчете котировок международными ценовыми агентствами.

Еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов. Многие десятилетия это была просто такая тенденция, нам объясняли, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется. Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность, складываются очень серьезные условия для манипуляций, — рассказал Артемьев.

Котировки на российскую нефть, отметил эксперт, определяются по опросам трейдеров, торгующих сырьем. Такая методика, по мнению Артемьева, не отражает реальную стоимость товара.

Ранее глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини заявил, что европейские страны из-за введенных против Москвы санкций закупают энергоносители заметно дороже тех, что приобретали в России. По его словам, российские ресурсы обходились примерно в три раза дешевле. До этого Торрембини сообщил, что антироссийские санкции лишили Италию примерно 60% экспорта в Россию.