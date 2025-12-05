Антироссийские санкции Евросоюза лишили Италию примерно 60% экспорта в Россию, заявил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини. По его словам, которые приводит РИА Новости, при этом очень много местных фирм продолжают работать с Москвой.

[Сотрудничество] тяжелое, но продолжаем работать. Очень много фирм наших успешно работают. К сожалению, потеряли 60% экспорта итальянского, — рассказал Торрембини.

Глава ассоциации также выразил надежду, что в будущем России и Италии удастся восстановить экономические связи, но на это могут уйти годы. Он добавил, что потеря Москвы в качестве партнера привела к потере «больших денег» для Рима.

Ранее сообщалось, что Рим целиком пересмотрел политику военной помощи Киеву, полностью отказавшись от нее. Италия стала первой страной в Европе, кто прямо заговорил о нецелесообразности дальнейших поставок оружия Украине.

До этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, что, по его мнению, сделает поставки оружия ненужными. Дипломат назвал участие Рима в программе НАТО по закупке американского оружия для Киева преждевременным на фоне продолжающихся мирных переговоров.