ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 09:47

В Италии раскрыли масштабы потерь из-за антироссийских санкций

Торрембини: антироссийские санкции Евросоюза лишили Италию 60% экспорта в РФ

Рим, Италия Рим, Италия Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Антироссийские санкции Евросоюза лишили Италию примерно 60% экспорта в Россию, заявил глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини. По его словам, которые приводит РИА Новости, при этом очень много местных фирм продолжают работать с Москвой.

[Сотрудничество] тяжелое, но продолжаем работать. Очень много фирм наших успешно работают. К сожалению, потеряли 60% экспорта итальянского, — рассказал Торрембини.

Глава ассоциации также выразил надежду, что в будущем России и Италии удастся восстановить экономические связи, но на это могут уйти годы. Он добавил, что потеря Москвы в качестве партнера привела к потере «больших денег» для Рима.

Ранее сообщалось, что Рим целиком пересмотрел политику военной помощи Киеву, полностью отказавшись от нее. Италия стала первой страной в Европе, кто прямо заговорил о нецелесообразности дальнейших поставок оружия Украине.

До этого министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, что, по его мнению, сделает поставки оружия ненужными. Дипломат назвал участие Рима в программе НАТО по закупке американского оружия для Киева преждевременным на фоне продолжающихся мирных переговоров.

Европа
Италия
бизнес
санкции
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Европейская страна сократит военную помощь Украине в следующем году
В России предложили лишать некоторых водителей машин
Оскандалившаяся ветеринарная клиника объяснила внезапную смерть шпица
Раскрыто, почему квартирных мошенников не привлекают к ответственности
Политолог назвал удивительную особенность Индии
Центробанк объявил о снятии ограничений на трансграничные переводы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 декабря: где сбои в России
Секрет идеальных закусок: готовятся за 15 минут, топ-8 рецептов
Погода в Москве в пятницу, 5 декабря: к ночи ждать лютый мороз до минус 20?
Раскрыта сумма задолженности перед шахтерами в Кузбассе
Ушаков раскрыл, когда может состояться встреча Путина с Трампом
Директору и сотрудникам элитного рехаба-концлагеря предъявили обвинение
В России сделали прогноз по курсу доллара на конец года
Стало известно, как упали поставки СПГ из России в Европу за 2025 год
Полиция задержала петербуржцев, напавших на продуктовый магазин
СК обвинил командира ВСУ в теракте по делу о гибели военкора Прокофьевой
Суд Москвы запретил в России сайт, обучавший уклонению от призыва
Жительницу Омска наказали за одобрение атак ВСУ
Жертве мошенников вернули украденные 250 тыс. рублей под Иркутском
ВСУ убили 14 российских бойцов в Харьковской области
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.