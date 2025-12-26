Раскрыто, как несла бомбу задержанная за попытку теракта в Ставрополе

Задержанная по подозрению в попытке теракта в Ставрополе перевозила самодельное взрывное устройство в обычном рюкзаке, о чем свидетельствует видео, опубликованное ФСБ России. На кадрах видно, как девушка, заметив оперативников, бросает рюкзак на землю, после чего отходит к стене с поднятыми руками, передает РИА Новости.

Позже на записи показывают содержимое брошенной сумки, где находятся компоненты, собранные в импровизированное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнюю девушку, которая под влиянием телефонных мошенников готовила теракт против российского военнослужащего. Подозреваемая стала жертвой обмана. Мошенники, напугав ее возможным уголовным преследованием, склонили к противоправным действиям. Девушка планировала установить самодельное взрывное устройство, полученное от украинских силовиков, на одном из автомобилей возле воинской части.

До этого в ФСБ сообщали о предотвращении диверсии на нефтепроводе в Тюменской области. Целью террористов была диспетчерская станция магистрального нефтепровода компании «Транснефть».