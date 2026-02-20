Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 10:56

Опубликованы кадры предотвращения теракта в Ставрополе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ФСБ распространила кадры предотвращения теракта в Ставрополе. На кадрах силовики входят в помещение после перестрелки со злоумышленником.

В ведомстве отметили, что задержание мужчины попытались провести 19 февраля в момент, когда он пытался забрать комплектующие для окончательной сборки взрывного устройства. Теракт планировался на одном из мероприятий ко Дню защитника Отечества по заданию спецслужб Украины.

Ранее сообщалось, что мужчина успел изготовить взрывное устройство, приобрести необходимые компоненты и оборудовать тайник. При попытке задержания мужчина открыл огонь по силовикам и был уничтожен ответным огнем.

До этого иностранца приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта у здания правительства Ставропольского края. Он пытался выполнить задание от представителей группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Также в Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнюю девушку по подозрению в попытке совершения террористического акта. По данным регионального УМВД России, она подожгла волонтерский пункт сбора помощи для участников специальной военной операции, бросив туда «коктейли Молотова».

Россия
Ставрополь
теракты
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, можно ли закаливаться мороженым
Мошенники начали использовать заблокированные сервисы для обмана россиян
В США раскрыли возможные сроки удара по Ирану
Снегопад заставил москвичей дольше ждать курьеров
Врачи скрыли истинную причину смерти новорожденного в Симферополе
Названы сферы, где необходимо увеличивать производительность труда роботов
Охрана Алиева пресекла провокацию радикалов во время его визита в США
Минивэн Долиной полчаса блокировал тротуар в центре Москвы
Подсчитано, сколько россиянам нужно копить для покупки авто
Коллегия решит судьбу судьи, который арестовал покончившую с собой Галицкую
Наступление ВС России на Харьков 20 февраля: ВКС выжигают целые бригады
Шохин назвал возможные направления сотрудничества России с США
Россияне перечислили главные мужские качества
Раскрыто, как выросли продажи отечественного BMW
Внук жестоко расправился с родственниками и сдался полиции
Аналитики сравнили ситуацию вокруг Ирана с вторжением в Ирак
Москвичам рассказали, когда в столице начнется оттепель
Генерал раскрыл тайну неопознанного самолета США, пересекшего границу РФ
Раскрыто, как Польша может запустить «эффект домино» напряженности в ЕС
Солист группы Shortparis скончался после тренировки по боксу
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.