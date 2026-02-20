Опубликованы кадры предотвращения теракта в Ставрополе

ФСБ распространила кадры предотвращения теракта в Ставрополе. На кадрах силовики входят в помещение после перестрелки со злоумышленником.

В ведомстве отметили, что задержание мужчины попытались провести 19 февраля в момент, когда он пытался забрать комплектующие для окончательной сборки взрывного устройства. Теракт планировался на одном из мероприятий ко Дню защитника Отечества по заданию спецслужб Украины.

Ранее сообщалось, что мужчина успел изготовить взрывное устройство, приобрести необходимые компоненты и оборудовать тайник. При попытке задержания мужчина открыл огонь по силовикам и был уничтожен ответным огнем.

До этого иностранца приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта у здания правительства Ставропольского края. Он пытался выполнить задание от представителей группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Также в Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнюю девушку по подозрению в попытке совершения террористического акта. По данным регионального УМВД России, она подожгла волонтерский пункт сбора помощи для участников специальной военной операции, бросив туда «коктейли Молотова».