Готовивший теракт агент Украины открыл огонь по силовикам

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт в Ставрополе, ликвидировав агента украинских спецслужб, передает РИА Новости. Злоумышленник планировал взорвать здание государственного фонда поддержки участников СВО в День защитника Отечества.

Мужчина успел изготовить взрывное устройство, приобрести необходимые компоненты и оборудовать тайник. При попытке задержания мужчина открыл огонь по силовикам и был уничтожен ответным огнем.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Удмуртии сообщили о вынесении приговора местному жителю по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Гражданин был признан виновным в том, что вел фото- и видеосъемку административного здания, прилегающей территории и служебных автомобилей сотрудников, передавая эти данные украинской разведке, и приговорен к 18 годам колонии.

Кроме того, в УФСБ России по Камчатскому краю сообщили, что Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор жителю региона, уличенному в подготовке диверсии по заданию украинской террористической структуры. Сотрудники ведомства задержали злоумышленника еще в декабре 2023 года.