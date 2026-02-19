Суд приговорил жителя Камчатки к 24 годам за подготовку теракта

Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор жителю Камчатки за подготовку теракта по заданию украинской террористической организации, сообщили в УФСБ России по региону. В ведомстве уточнили, что он был задержан сотрудниками УФСБ в декабре 2023 года, передает РИА Новости.

Тихоокеанский флотский военный суд признал жителя региона виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима, — проинформировало ведомство.

Мужчина, как уточняется в материале, получил задание подорвать военный комиссариат и центральный тепловой пункт в Петропавловске-Камчатском, для этого он сфотографировал объекты и передал снимки куратору. Также он приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.

Ранее ФСБ России показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт на железной дороге в Кемеровской области по заданию украинских спецслужб. На опубликованном видео двое сотрудников ведомства преследуют одетого во все черное мужчину и валят его на землю. Через некоторое время его ведут в наручниках и сажают в машину.

До этого выяснилось, что в Ставрополе сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнюю девушку, которая под влиянием телефонных мошенников готовила теракт против российского военнослужащего. Девушка планировала установить самодельное взрывное устройство, полученное от украинских силовиков, на одном из автомобилей возле воинской части.