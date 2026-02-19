Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 04:13

Суд приговорил жителя Камчатки к 24 годам за подготовку теракта

Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор жителю Камчатки за подготовку теракта по заданию украинской террористической организации, сообщили в УФСБ России по региону. В ведомстве уточнили, что он был задержан сотрудниками УФСБ в декабре 2023 года, передает РИА Новости.

Тихоокеанский флотский военный суд признал жителя региона виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к 24 годам лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима, — проинформировало ведомство.

Мужчина, как уточняется в материале, получил задание подорвать военный комиссариат и центральный тепловой пункт в Петропавловске-Камчатском, для этого он сфотографировал объекты и передал снимки куратору. Также он приобрел компоненты для изготовления взрывного устройства.

Ранее ФСБ России показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт на железной дороге в Кемеровской области по заданию украинских спецслужб. На опубликованном видео двое сотрудников ведомства преследуют одетого во все черное мужчину и валят его на землю. Через некоторое время его ведут в наручниках и сажают в машину.

До этого выяснилось, что в Ставрополе сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнюю девушку, которая под влиянием телефонных мошенников готовила теракт против российского военнослужащего. Девушка планировала установить самодельное взрывное устройство, полученное от украинских силовиков, на одном из автомобилей возле воинской части.

Украина
Киев
теракты
ФСБ
