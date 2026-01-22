Появились кадры задержания готовившего теракт на железной дороге россиянина

ФСБ России показала кадры задержания россиянина, готовившего теракт на железной дороге в Кемеровской области по заданию украинских спецслужб. На опубликованном ТАСС видео двое сотрудников ведомства преследуют одетого во все черное мужчину и валят его на землю. Через некоторое время его ведут в наручниках и сажают в машину.

На допросе задержанный сообщил, что является уроженцем Новокузнецка. Уточнялось, что россиянин был завербован в Польше, а затем направлен в Кемеровскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

До этого следствие установило, что после совершения терактов задержанный планировал покинуть страну. По данному факту возбуждено дело о подготовке диверсии. Сейчас правоохранительные органы проверяют причастность фигуранта к другим эпизодам передачи данных противнику. Мужчина заключен под стражу, ему грозит длительный тюремный срок.

Ранее в Москве женщина положила под автомобиль упаковку петард и подожгла их. Полиция задержала злоумышленницу. Она утверждает, что ее вынудили это сделать мошенники.