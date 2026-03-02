Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 10:16

Раскрыты подробности дела об убийстве двух человек в Кузбассе

СК: супружескую пару в Прокопьевске убили из-за долгов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Прокопьевске 39-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве супружеской пары, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Злоумышленник расправился с жертвами из-за долгов.

По данным следствия, вечером 24 февраля 2026 года обвиняемый, находясь в гараже, расположенном на территории домовладения по улице Главной в Прокопьевске, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений из-за денежного долга, с целью убийства нанес 60-летнему хозяину дома множественные удары рукояткой имеющегося в гараже пистолета и клинком ножа в область головы и шеи. В результате полученных травм смерть пострадавшего наступила на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что после этого обвиняемый прошел в дом, поскольку предположил, что 56-летняя супруга погибшего может указать на него как на причастного к преступлению. В спальне он нанес женщине множественные удары ножом и молотком в область головы и шеи. Потерпевшая скончалась на месте. Затем обвиняемый похитил имущество супругов и покинул место происшествия.

Дочь погибшего пришла к отцу домой из-за отсутствия связи и нашла тело мачехи, после чего вызвала экстренные службы. Сотрудники правоохранительных органов в ходе осмотра обнаружили в гараже тело хозяина дома. На допросе обвиняемый признал вину.

Ранее сообщалось, что в Прокопьевске задержали подозреваемого в убийстве учительницы и ее супруга. Погибший занимался бизнесом. По предварительной информации, 39-летний местный житель расправился с парой из-за долгов.

