Врач объяснил, какие привычки разрушают зубную эмаль

Сильный нажим при механической чистке зубов приводит к повреждению эмали, рассказал РИАМО основатель и главный врач клиники Максим Хышов. Он отметил, что на здоровье эмали также влияет рацион и вредные привычки.

Когда пациент корректирует ежедневные привычки, мы видим устойчивую положительную динамику без необходимости агрессивного вмешательства. Профилактический подход позволяет сохранить ткани зуба, снизить частоту осложнений и в долгосрочной перспективе минимизировать объем лечения, — рассказал Хышов.

Врач подчеркнул, что еще одной причиной разрушения эмали может стать хронический стресс. По его словам, это может привести к стискиванию зубов, которое создает чрезмерное давление на челюсти.

Ранее врач-стоматолог Артур Тумашевич рассказал, что электрическая зубная щетка может привести к кровотечению десен. Он подчеркнул, что при ее использовании необходимы другие движения.