Ученые выяснили неочевидную причину проблем с полостью рта FDM: прием пяти и более лекарств приводит к проблемам с полостью рта

Ученые выяснили, что регулярный прием пяти и более лекарственных препаратов одновременно может серьезно вредить стоматологическому здоровью пожилых людей, соответствующий обзор опубликован в журнале Frontiers in Dental Medicine (FDM). Исследователи отмечают, что свыше 30–40% людей старше 65 лет вынуждены постоянно принимать несколько медикаментов, а при наличии хронических заболеваний этот показатель становится еще выше.

Отмечается, что многие популярные лекарства — антидепрессанты, средства от гипертонии, препараты с антихолинергическим действием — обладают побочным эффектом в виде снижения слюноотделения. Это приводит к ксеростомии (сухости во рту), что, в свою очередь, провоцирует кариес, кандидоз, воспаления слизистой и заболевания десен. Некоторые лекарства способны вызывать разрастание десневой ткани, язвы, искажение вкуса и создавать проблемы с ношением зубных протезов.

Проблема усугубляется тем, что пожилые пациенты часто списывают сухость и дискомфорт на возраст и не сообщают о симптомах врачам. Стоматологи же не всегда имеют полную картину назначений, а взаимодействие между врачами разных специальностей оставляет желать лучшего.

Авторы материала призывают к междисциплинарному подходу: необходимо регулярно пересматривать список препаратов вместе с терапевтом и фармацевтом, по возможности снижая лекарственную нагрузку. Также важна усиленная профилактика: использование паст с высоким содержанием фтора, увлажняющих средств для слизистой и индивидуальные рекомендации по гигиене.

