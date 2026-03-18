СК возбудил дело о взятках против судей в отставке

Глава СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о взятках в отношении трех бывших судей из Ставропольского края, сообщила ТАСС представитель ведомства Светлана Петренко. Решение принято с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело по фактам приготовления к получению взяток, посредничестве во взяточничестве и получении взяток, — отметила Петренко.

Уголовные дела возбуждены в отношении зампреда краевого суда в отставке Михаила Хрипунова, а также бывшего судьи Октябрьского районного суда Ставрополя Тимура Набокова и экс-зампреда Невинномысского городского суда Артема Сергеева.

Ранее Бастрыкин во время встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил, что в 2025 году Следственный комитет России получил согласие на возбуждение дел против 23 судей. Также в суды направили порядка 280 уголовных дел против должностных лиц, задействованных в сфере миграции.

До этого сообщалось, что Первомайский районный суд Краснодара арестовал до 8 апреля депутата законодательного собрания Кубани Антона Аверьянова, ранее задержанного сотрудниками регионального управления ФСБ. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Помощнику парламентария избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.