«Вредные советы» Остера смели с полок после поручения Бастрыкина

Спрос на книги Остера вырос в 40 раз после поручения Бастрыкина проверить книгу

Григорий Остер Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Спрос на книги писателя Григория Остера на сайте федеральной сети «Читай-город» взлетел почти в 40 раз на фоне поручения главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проверить сборник автора «Вредные советы», сообщили ТАСС в пресс-службе книжной сети. Ажиотаж зафиксирован в последнюю неделю.

На фоне новостей о Григории Остере и его книге «Вредные советы» спрос на книги автора резко вырос и продолжает увеличиваться: за последнюю неделю продажи выросли в 7,6 раза к предыдущей неделе, в том числе в офлайне — в шесть раз, а в онлайне — почти в 40 раз, — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе также отметили 10-кратный рост поисковых запросов по теме. Лидерами спроса стали несколько изданий «Вредных советов», включая классические сборники от издательств «Малыш» и АСТ.

Ранее Бастрыкин поручил проверить книгу Остера «Вредные советы» на сомнительные педагогические установки. Автор впервые опубликовал свои иронические четверостишия, в шуточной форме описывающие последствия непослушания, еще в 1990 году.

