«Он предатель»: в Госдуме обрушились на писателя Григория Остера

Депутат Госдумы Ольга Германова назвала писателя Григория Остера предателем и призвала его отказаться от российских наград. По ее мнению, которое приводит РИА Новости, если человек не считает РФ своей родиной, то он не должен ничего от нее получать.

Вот в настоящее время он (Григорий Остер. — NEWS.ru) кто? Он предатель. Он предал Родину, медали и награды заслуженные и так далее и тому подобное. Сдайте все медали, потому что, раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране. Вот и все. Забирает книги пусть и читает там своим внукам, — считает Германова.

Ранее в издательстве АСТ отмечали, что произведения Остера выпускаются уже более трех десятилетий и на них выросло не одно поколение читателей. Так, например, «Вредные советы» в ироничной форме прививают детям навыки безопасного поведения, высмеивая жадность, грубость и капризы, действуя как «прививка от глупости».

До этого помощник президента России Владимир Мединский заявил, что впервые слышит о начавшейся проверке книги «Вредные советы» Григория Остера на предмет сомнительных педагогических установок. Отвечать на вопрос о возможном наличии таких установок в произведении он не стал, объяснив, что слишком давно ее читал.