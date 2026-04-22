22 апреля 2026 в 18:57

«Он предатель»: в Госдуме обрушились на писателя Григория Остера

Депутат ГД Германова назвала Остера предателем и призвала отказаться от наград

Григорий Остер Григорий Остер Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Депутат Госдумы Ольга Германова назвала писателя Григория Остера предателем и призвала его отказаться от российских наград. По ее мнению, которое приводит РИА Новости, если человек не считает РФ своей родиной, то он не должен ничего от нее получать.

Вот в настоящее время он (Григорий Остер. — NEWS.ru) кто? Он предатель. Он предал Родину, медали и награды заслуженные и так далее и тому подобное. Сдайте все медали, потому что, раз вы не считаете, что Россия сегодня ваша Родина, значит, не надо пользоваться ничем в этой стране. Вот и все. Забирает книги пусть и читает там своим внукам, — считает Германова.

Ранее в издательстве АСТ отмечали, что произведения Остера выпускаются уже более трех десятилетий и на них выросло не одно поколение читателей. Так, например, «Вредные советы» в ироничной форме прививают детям навыки безопасного поведения, высмеивая жадность, грубость и капризы, действуя как «прививка от глупости».

До этого помощник президента России Владимир Мединский заявил, что впервые слышит о начавшейся проверке книги «Вредные советы» Григория Остера на предмет сомнительных педагогических установок. Отвечать на вопрос о возможном наличии таких установок в произведении он не стал, объяснив, что слишком давно ее читал.

Общество
Григорий Остер
Госдума
книги
В МИД РФ назвали условие для начала диалога по контролю над ядерным оружием
В Самаре перенесли школьные занятия из-за угрозы атаки БПЛА
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

