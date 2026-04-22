Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что впервые слышит о начавшейся проверке книги «Вредные советы» Григория Остера на предмет сомнительных педагогических установок. Отвечать на вопрос о возможном наличии таких установок в произведении он не стал, объяснив, что слишком давно ее читал, передает РИА Новости.

Впервые об этом слышу, — отметил Мединский.

Ранее стало известно, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книгу Григория Остера «Вредные советы» на сомнительные педагогические установки. В ведомстве сообщили о проведении заседания Координационного совета СК России по вопросам оказания помощи детям, пострадавшим в результате гуманитарных катастроф, стихийных бедствий, терактов и вооруженных конфликтов.

