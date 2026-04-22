22 апреля 2026 в 17:49

В АСТ подытожили историю с проверкой книг Григория Остера

РИА Новости: обеспокоенность из-за книг Остера возникала еще в 2024 году

Вопросы насчет произведений писателя Григория Остера появились еще в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ. Собеседник агентства отметил, что претензий к компании при этом не было, а потому история не получила продолжения.

Подобный вопрос уже поднимался в 2024 году. Тогда также звучала обеспокоенность, но претензий к нам не поступало, развития история не имела. Исходя из этого, мы делаем вывод, что работа по оценке творчества писателя была проведена, реальных рисков для детей экспертами не выявлено, — говорится в публикации издательства.

В АСТ отметили, что сегмент детской литературы «особенно тщательно регулируется». Представители издательства добавили, что книги, готовящиеся к выпуску, проходят множество проверок и должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как поступить в продажу.

Произведения Остера, подчеркнули в издательстве, выпускаются уже более трех десятилетий, на них выросло не одно поколение читателей. Так, например, «Вредные советы» в ироничной форме прививают детям навыки безопасного поведения, высмеивая жадность, грубость и капризы, действуя как «прививка от глупости».

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что впервые слышит о начавшейся проверке книги «Вредные советы» Григория Остера на предмет сомнительных педагогических установок. Отвечать на вопрос о возможном наличии таких установок в произведении он не стал, объяснив, что слишком давно ее читал.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

