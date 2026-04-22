В АСТ подытожили историю с проверкой книг Григория Остера РИА Новости: обеспокоенность из-за книг Остера возникала еще в 2024 году

Вопросы насчет произведений писателя Григория Остера появились еще в 2024 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ. Собеседник агентства отметил, что претензий к компании при этом не было, а потому история не получила продолжения.

Подобный вопрос уже поднимался в 2024 году. Тогда также звучала обеспокоенность, но претензий к нам не поступало, развития история не имела. Исходя из этого, мы делаем вывод, что работа по оценке творчества писателя была проведена, реальных рисков для детей экспертами не выявлено, — говорится в публикации издательства.

В АСТ отметили, что сегмент детской литературы «особенно тщательно регулируется». Представители издательства добавили, что книги, готовящиеся к выпуску, проходят множество проверок и должны соответствовать большому перечню требований перед тем, как поступить в продажу.

Произведения Остера, подчеркнули в издательстве, выпускаются уже более трех десятилетий, на них выросло не одно поколение читателей. Так, например, «Вредные советы» в ироничной форме прививают детям навыки безопасного поведения, высмеивая жадность, грубость и капризы, действуя как «прививка от глупости».

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что впервые слышит о начавшейся проверке книги «Вредные советы» Григория Остера на предмет сомнительных педагогических установок. Отвечать на вопрос о возможном наличии таких установок в произведении он не стал, объяснив, что слишком давно ее читал.