Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 20:53

Следователи заподозрили руководство «Эксмо» в получении взяток

СК проверит руководство «Эксмо» на предмет взяток от издательства Popcorn Books

Здание издательства «Эксмо» в Москве Здание издательства «Эксмо» в Москве Фото: Кристина Соловьева/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Следственный комитет начал проверку в отношении топ-менеджеров издательства «Эксмо» на предмет их причастности к коррупционным схемам, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Речь идет о возможном получении взяток от бывших сотрудников издательства Popcorn Books.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства взаимодействия между руководителями компаний для принятия процессуального решения.

Ранее СК отпустил под подписку о явке после допроса нескольких топ-менеджеров издательства «Эксмо». Среди них генеральный директор Евгений Капьев и заместитель главного редактора по литературе Юлия Соколовская. Предметом разбирательства стала публикация романов «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Перед этим издательство опровергло слухи о конфискации тиражей книг с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В компании заявили, что подобные сообщения являются дезинформацией.

Общество
суды
взятки
издательства
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.