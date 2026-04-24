Следователи заподозрили руководство «Эксмо» в получении взяток СК проверит руководство «Эксмо» на предмет взяток от издательства Popcorn Books

Следственный комитет начал проверку в отношении топ-менеджеров издательства «Эксмо» на предмет их причастности к коррупционным схемам, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Речь идет о возможном получении взяток от бывших сотрудников издательства Popcorn Books.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства взаимодействия между руководителями компаний для принятия процессуального решения.

Ранее СК отпустил под подписку о явке после допроса нескольких топ-менеджеров издательства «Эксмо». Среди них генеральный директор Евгений Капьев и заместитель главного редактора по литературе Юлия Соколовская. Предметом разбирательства стала публикация романов «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «О чем молчит ласточка» Катерины Сильвановой (настоящее имя — Екатерина Дудко, внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Перед этим издательство опровергло слухи о конфискации тиражей книг с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В компании заявили, что подобные сообщения являются дезинформацией.