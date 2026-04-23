Издательство «Эксмо» прокомментировало слухи о проверках и изъятиях книг

В «Эксмо» заявили, что сообщения об изъятии тиражей книг являются дезинформацией

Здание издательства «Эксмо» в Москве Здание издательства «Эксмо» в Москве Фото: Кристина Соловьева/РИА Новости
Издательство «Эксмо» опровергло слухи о конфискации тиражей книг с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает РБК. В компании заявили, что подобные сообщения являются дезинформацией.

В «Эксмо» пояснили, что анализ книжной продукции ведется с учетом изменений законодательства по ряду критериев. Там отметили, что контекст выявления возможных нарушений в нехудожественной литературе может быть крайне широким и затрагивать разные сферы, включая науку, искусство и биографии.

В издательстве добавили, что было проведено десятки тысяч внутренних и внешних экспертиз. Также уточняется, что часть книг была скорректирована или снята с продажи по различным основаниям.

Ранее стало известно, что гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сохранил статус свидетеля после проведения следственных действий. Вместе с ним на допросе присутствовали еще трое топ-менеджеров компании. Все они проходят по уголовному делу о распространении запрещенной литературы.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, почему у кошки могут шелушиться подушечки лап
Работодатели объяснили, почему скрывают зарплаты в вакансиях
Россиян предупредили о штрафах за мигрантов на дачных участках
Онколог сравнила вред солнца и солярия для органзима
Мужчина устроил перестрелку с полицией в Биробиджане
Россиянам рассказали, какие схемы с ОСАГО используют мошенники
Диетолог ответила, в каком случае чипсы могут быть полезны
FPV-дроны уничтожили гексакоптеры ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 апреля
ПВО уничтожила беспилотник под Ростовом
Турэксперт объяснил, как правильно выбирать место жительства в отпуске
Украинок превращают в «инкубаторы»: новый способ «легальной» торговли детьми
Управляющую хостелом осудили за проживание участников по делу «Крокуса»
В России могут ввести стандарты для малых городов
Тайный жених, срывы партнера, медали Олимпиады: как живет фигуристка Мишина
Алаудинов считает, что Зеленского «должна ждать самая позорная смерть»
Российские FPV-дроны на оптоволокне «сводят с ума» военнослужащих ВСУ
В России может появиться новая льгота для участников СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 апреля
Евросоюз озвучил Украине условие для получения кредита
НАТО все — Европа и Канада делят посты: каким будет новый альянс без США
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

