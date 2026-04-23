Издательство «Эксмо» прокомментировало слухи о проверках и изъятиях книг

Издательство «Эксмо» опровергло слухи о конфискации тиражей книг с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает РБК. В компании заявили, что подобные сообщения являются дезинформацией.

В «Эксмо» пояснили, что анализ книжной продукции ведется с учетом изменений законодательства по ряду критериев. Там отметили, что контекст выявления возможных нарушений в нехудожественной литературе может быть крайне широким и затрагивать разные сферы, включая науку, искусство и биографии.

В издательстве добавили, что было проведено десятки тысяч внутренних и внешних экспертиз. Также уточняется, что часть книг была скорректирована или снята с продажи по различным основаниям.

Ранее стало известно, что гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сохранил статус свидетеля после проведения следственных действий. Вместе с ним на допросе присутствовали еще трое топ-менеджеров компании. Все они проходят по уголовному делу о распространении запрещенной литературы.