Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 17:16

Гендиректор «Эксмо» впервые вышел на связь после задержания

Гендиректор «Эксмо» Капьев заявил, что пока не готов давать комментарии

Евгений Капьев
Подписывайтесь на нас в MAX

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев впервые после задержания вышел на связь, заявив, что временно не готов давать комментарии. Также в своем Telegram-канале он опубликовал рейтинг «Что читает Москва?» за неделю с 13 по 19 апреля.

По остальным вопросам пока без комментариев. Спасибо за поддержку, очень ценно, — написал Капьев.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку в отношении топ-менеджеров издательства «Эксмо» на предмет их причастности к коррупционным схемам. Речь идет о возможном получении взяток от бывших сотрудников издательства Popcorn Books.

До этого «Эксмо» опровергло слухи о конфискации тиражей книг с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В компании заявили, что подобные сообщения являются дезинформацией, а также отметили, что анализ книжной продукции ведется с учетом изменений законодательства по ряду критериев.

Общество
Россия
Эксмо
издательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Террорист из «Крокуса» признался в извращенных «увлечениях»
Киев перебросил привилегированную роту охраны ВСУ к Новодмитровке
Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан
Рыбаки перевернулись на лодке и пропали в российском регионе
Синоптики пообещали москвичам траву в мае
От +18 до 0: как будет меняться температура в Москве в середине сентября
«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната
«Зимовавший» на реке теплоход внезапно пошел ко дну
Огромный крокодил напал на 20-летнего молодого человека
В канализационном люке нашли тело на северо-востоке Москвы
Неизвестные «угнали» целый танкер у берегов Сомали
Нападение на журналиста в Мытищах обернулось уголовным делом
В Госдуме ответили, почему Румыния обвиняет Россию в запуске дрона
Критики Израиля могут лишиться грин-карты
Юрист раскрыл, как поделят наследство Алексея Пиманова
Москвич на дорогущей иномарке снес забор исторической усадьбы
Оползни в Дагестане разрушили три частных дома
«Чувствую себя преданным»: Карлсон осудил Трампа за войну против Ирана
«Выбегали в трусах»: екатеринбуржцы описали первые секунды после атаки БПЛА
Назван весомый аргумент в пользу обязательного теста ДНК в роддомах
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.