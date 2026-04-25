Гендиректор «Эксмо» впервые вышел на связь после задержания

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев впервые после задержания вышел на связь, заявив, что временно не готов давать комментарии. Также в своем Telegram-канале он опубликовал рейтинг «Что читает Москва?» за неделю с 13 по 19 апреля.
По остальным вопросам пока без комментариев. Спасибо за поддержку, очень ценно, — написал Капьев.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку в отношении топ-менеджеров издательства «Эксмо» на предмет их причастности к коррупционным схемам. Речь идет о возможном получении взяток от бывших сотрудников издательства Popcorn Books.
До этого «Эксмо» опровергло слухи о конфискации тиражей книг с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В компании заявили, что подобные сообщения являются дезинформацией, а также отметили, что анализ книжной продукции ведется с учетом изменений законодательства по ряду критериев.