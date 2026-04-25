Гендиректор «Эксмо» впервые вышел на связь после задержания Гендиректор «Эксмо» Капьев заявил, что пока не готов давать комментарии

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев впервые после задержания вышел на связь, заявив, что временно не готов давать комментарии. Также в своем Telegram-канале он опубликовал рейтинг «Что читает Москва?» за неделю с 13 по 19 апреля.

По остальным вопросам пока без комментариев. Спасибо за поддержку, очень ценно, — написал Капьев.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку в отношении топ-менеджеров издательства «Эксмо» на предмет их причастности к коррупционным схемам. Речь идет о возможном получении взяток от бывших сотрудников издательства Popcorn Books.

До этого «Эксмо» опровергло слухи о конфискации тиражей книг с ЛГБТ-контентом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В компании заявили, что подобные сообщения являются дезинформацией, а также отметили, что анализ книжной продукции ведется с учетом изменений законодательства по ряду критериев.