«Проявление ума»: экс-глава МИД Австрии о чувстве юмора Путина и Лаврова

Президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров обладают отличным чувством юмора, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По ее словам, которые передает NEWS.ru, она всегда ценила в них ум и это качество.

Юмор необходим. И это именно то, что я всегда так ценила в общении с президентом Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. <...> Глубокое, интеллигентное чувство юмора. Ведь юмор — это проявление ума. Но, к сожалению, во многих странах чувство юмора исчезает, — сказала Кнайсль.

Ранее Лавров признался, что у него не бывает ощущения усталости или отсутствия сил. Министр посоветовал всем «не напрягаться», чтобы сохранить здоровье, работоспособность и эффективность. По его словам, еще одним важным качеством дипломата является умение терпеть, в том числе скучные мероприятия.

До этого Лавров заявил переводчику, что перевод речи главы МИД Египта Бадра Абдель Аты был не совсем точен. В частности, руководитель российского внешнеполитического ведомства пошутил, что во фразе «Уважаемый господин министр, Сергей Викторович, дорогой друг, спасибо большое за эту встречу» египтянин не назвал его по отчеству.