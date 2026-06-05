Экс-министр иностранных дел Австрии заговорила на русском языке Экс-министр иностранных дел Австрии Кнайсль заговорила на русском языке на ПМЭФ

Руководитель центра геополитической обсерватории по ключевым проблемам России G.O.R.K.I, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заговорила на русском языке во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент NEWS.ru. Она произнесла несколько слов на русском, но потом все-таки перешла на английский язык.

Change to English, — продолжила Кнайсль.

Ранее глава делегации США Родни Кук заявил, что Санкт-Петербург — одно из лучших творений человечества. Он добавил, что чувствует особую связь с городом на Неве и его история напоминает родную Атланту, которая тоже находилась в осаде.

До этого сообщалось, что Москва планирует направить российских преподавателей в образовательные учреждения Пакистана для обучения русскому языку. Также секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что на Украине недовольны возвращением населения к русскому языку. Он добавил, что самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал «парад Победы» и делался он на русском языке.