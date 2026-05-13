13 мая 2026 в 11:51

Жители одной страны скоро заговорят на русском языке

Посол Хорев сообщил о планах направить учителей русского языка в Пакистан

Москва планирует направить российских преподавателей в образовательные учреждения Пакистана для обучения русскому языку, сообщил посол РФ в республике Альберт Хорев на международном мероприятии «Россия — Исламский мир: KazanForum». Дипломат отметил, что данная инициатива реализуется в рамках масштабной гуманитарной программы, охватывающей зарубежные государства, передает ТАСС.

В рамках реализации международного гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом» в настоящий момент совместно с пакистанскими партнерами прорабатываем вопрос о направлении учителей из России для обучения русскому языку в школах и колледжах Исламабада, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что защита родной речи, культурных традиций и исторического наследия служит надежной основой для независимого развития общества и государства. Глава страны адресовал официальное послание участникам крупного съезда, организованного в честь 90-летия со дня рождения знаменитого академика Людмилы Вербицкой.

Кроме того, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что стремление киевских властей полностью исключить использование русского языка внутри страны не достигает поставленных целей. По наблюдениям дипломата, данные репрессивные шаги приводят к обратному эффекту, заметно повышая интерес граждан к родной речи.

