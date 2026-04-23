23 апреля 2026 в 11:57

Захарова раскрыла секрет популярности русского языка на Украине

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Усилия по запрету на использование русского языка на Украине не работают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, они лишь еще больше увеличивают его популярность среди людей, передает РИА Новости.

Сейчас теперь уже дошло до прямых репрессий, до физического воздействия на людей. А знаете, о чем статистика говорит? Не наша, а их, украинская? Чем больше запрещают использование русского языка, тем больше он становится популярным, — сказала она.

Захарова отметила, что причины такой тенденции просты. Нельзя отменять варварски то, что создано цивилизационно, констатировала она.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила примерно 600 заявлений от россиян и украинцев, выразивших желание переселиться в Россию. Причиной, по данным омбудсмена, служат политические гонения со стороны украинских властей. По словам политика, людей на Украине преследуют за пророссийскую позицию и интерес к России.

До этого выяснилось, что, несмотря на политику украинизации, русский язык остается главным в общении среди жителей Украины. Так, 40% школьников на переменах используют русский, а доля детей, называющих украинский родным языком, за год упала с 71% до 64%.

