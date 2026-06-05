«Харьков — русский город!»: Жириновский нарисовал карту Украины после СВО

Харьков, Одесса и Николаев вернутся в состав России, а западные области Украины отойдут Польше — такой прогноз при жизни сделал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Как, согласно его пророчествам, изменится карта страны после завершения СВО?

«Харьков и Крым — это Россия»

Одним из самых известных заявлений Жириновского стал его монолог в эфире канала «Россия 24» в 2013 году. Возмущаясь политикой Киева, он заявил, что считает украинские земли исконно русскими.

«Донбасс — это Россия, Крым — это Россия. То Петр I дарит понесшемуся воеводе рядом с Харьковом город… Что ты делаешь! Харьков — русский город! Потом Сталин Донбасс отдает! Что ему, грузину, жалко русские земли? Потом Хрущев — нате Крым! Что это такое?» — высказался политик.

Жириновский настаивал, что у русских людей на этих территориях есть не только историческое, но и моральное право на защиту своего языка и культуры: «Миллионы русских должны учить детей на украинском языке, все вузы переходят на украинский язык… За что русский народ должен лишать себя родного языка?»

Одесса «вернется под русский флаг»

Наиболее цитируемый прогноз Владимира Жириновского о возвращении южных городов в состав России был сделан еще в 1995 году. Выступая на заседании Совета Европы в Страсбурге, политик, предвидя нынешние события, предрек: «Николаев, Одесса, Харьков вновь станут русскими городами».

Спустя годы помощник и друг политика Василий Власов уточнил, что Жириновский прямо называл перечень регионов, которые в перспективе отойдут России: Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков и Одесса войдут в состав страны, а их население имеет «абсолютно русские корни».

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«Запад Украины отойдет Польше и Венгрии»

Юг и восток Украины Жириновский считал русскими, а вот запад, по его мнению, должен быть возвращен историческим владельцам. В марте 2014 года, выступая на пленарном заседании в Госдуме, он предложил «установить историческую справедливость» и разделить Украину на части.

«Я считаю, пришло время не только русские земли вернуть под русский флаг, что естественно, но и западные земли Украины вернуть Польше, Венгрии и Румынии», — заявил он.

Политик перечислил области, которые должны отойти к Польше: «Это действительно были польские земли — Луцк, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и Ровно».

По его словам, Черновцы следует отдать Румынии, а Закарпатье — Венгрии: «Я там сам сто раз объезжал Ужгород — все говорят по-венгерски и по-русски, но никакого отношения к Украине не имеют».

Жириновский даже направил письма главам Польши, Венгрии и Румынии, предложив провести референдумы о присоединении украинских земель. Оставшуюся после раздела центральную часть страны депутат назвал «исконной Украиной». В нее должны были войти Чернигов, Хмельницкий, Полтава, Винница, Кировоград, Кременчуг и Киев.

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Украину порежут, как торт

По воспоминаниям Власова, Жириновский сравнивал Украину с пирогом, который предстояло разделить. Помощник депутата вспомнил, как однажды он соответствующим образом разрезал торт в виде карты Украины.

Жириновский допускал два варианта будущего Украины в зависимости от развития конфликта. Первый — если страна вступает в НАТО, то «она полностью входит в состав России за исключением небольшой части сверху, которая переходит к Польше». Второй — после завершения СВО, по словам политика, «ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье и Новороссия входят в состав России, помимо Крыма. И, соответственно, Украина не имеет своего вооружения, не входит в состав НАТО».

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