Улица имени Жириновского появилась в российском городе

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий открыл улицу имени основателя партии Владимира Жириновского в Уфе. В беседе с ТАСС он заявил, что мероприятие прошло в рамках празднования 80-летия известного политика. Улица длиной 800 метров проходит между Ольховой улицей в Демском районе и одной из проектируемых улиц в Ленинском районе.

Жириновский стал первым российским политиком, чей 80-летний юбилей по указу нашего президента отмечает вся страна. <...> Люди помнят и ценят наследие Владимира Вольфовича, его беззаветную любовь к нашей Родине, — подчеркнул руководитель фракции.

Ранее дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко рассказала, что решение ее отца связать жизнь с дипломатией сформировалось еще в детстве. Переломным моментом стала просьба его матери о помощи из-за семейных конфликтов с отчимом, уточнила она.

До этого политолог Илья Гращенков объяснил, что у россиян поменялось отношение к Жириновскому после его смерти в связи с появлением мифов об образе политика. Эксперт отметил, что люди представляют основателя ЛДПР как предсказателя, мецената и «практически Ленина».