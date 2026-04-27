Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 апреля 2026 в 13:47

Политолог объяснил, почему у россиян поменялось отношение к Жириновскому

Политолог Гращенков: у людей поменялось отношение к Жириновскому из-за мифов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

У россиян поменялось отношение к основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому после его смерти в связи с появлением мифов об образе политика, объяснил в беседе с Lenta.ru политолог Илья Гращенков. Он отметил, что люди представляют Жириновского как предсказателя, мецената и «практически Ленина». По его словам, об умершем человеке часто помнят только хорошее.

Образ начинает выкристаллизовываться, уходят человеческие черты, и он превращается в киногероя или героя романа. И образ Жириновского формируется как раз в контурах такого супергероя. Жириновский —предсказатель и меценат, оставивший миллиарды на развитие общественных институтов. Жириновский практически как дедушка [Владимир] Ленин, такой бескорыстный бессребреник, — подчеркнул Гращенков.

Ранее заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что Жириновский вошел в историю мировой политики, побудив многих людей быть патриотами своих стран. Он назвал умершего политика уникальным.

Общество
политологи
ЛДПР
Владимир Жириновский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МЧС раскрыли, сколько россиян пострадали из-за непогоды
Подростка из Чувашии обвинили в теракте за поджог полицейских авто
Президент Эстонии призвал Европу задуматься об отношениях с РФ уже сейчас
Путин объяснил, как в России надо контролировать ИИ
Колоссальные потери ВСУ у Гуляйполя: как идет наступление России 27 апреля
В ДНР раскрыли страшную статистику по жертвам атак ВСУ
Россиянам объяснили, как сделать дачу безопасной для собаки
Названо число ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС из Екатеринбурга
Путин раскрыл, какие события круто изменили судьбу России
Силовики раскрыли детали расследования убийства экс-мэра Самары
Пьяный водитель протащил полицейского 300 метров на Алтае
Подростки избили ребенка с инвалидностью и столкнули его в овраг
Путин призвал не зацикливаться на запретах в законотворчестве
В Госдуме предложили наказывать родителей за хамство детей учителям
Сбежавшую два года назад преступницу нашли в вентиляции
Слезы вдовы, Эрнст, Дробыш: как простились с Пимановым — фото с церемонии
«Гад, делал что хотел»: соратница Пиманова о том, что ухудшило его здоровье
Юрист предупредила, что грозит за оставленный в подъезде велосипед
Путин назначил нового главу Россотрудничества
Автоэксперт рассказал о преимуществах беспилотных видов транспорта
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.