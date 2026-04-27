Политолог объяснил, почему у россиян поменялось отношение к Жириновскому Политолог Гращенков: у людей поменялось отношение к Жириновскому из-за мифов

У россиян поменялось отношение к основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому после его смерти в связи с появлением мифов об образе политика, объяснил в беседе с Lenta.ru политолог Илья Гращенков. Он отметил, что люди представляют Жириновского как предсказателя, мецената и «практически Ленина». По его словам, об умершем человеке часто помнят только хорошее.

Образ начинает выкристаллизовываться, уходят человеческие черты, и он превращается в киногероя или героя романа. И образ Жириновского формируется как раз в контурах такого супергероя. Жириновский —предсказатель и меценат, оставивший миллиарды на развитие общественных институтов. Жириновский практически как дедушка [Владимир] Ленин, такой бескорыстный бессребреник, — подчеркнул Гращенков.

Ранее заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что Жириновский вошел в историю мировой политики, побудив многих людей быть патриотами своих стран. Он назвал умершего политика уникальным.