«Помнят и будут помнить»: Гайдукевич о влиянии Жириновского

Фото: State Duma of Russian Federation/Twitter.com/Global Look Press
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский вошел в историю мировой политики, побудив многих людей быть патриотами своих стран, заявил в Telegram-канале заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич. Он также назвал умершего политика уникальным.

Владимира Вольфовича Жириновского помнят и будут помнить. Это человек, который вошел не только в историю России, но и в мировую историю политики. Он вдохновил очень многих людей на то, чтобы заниматься политикой и быть настоящими патриотами своих стран, — сказал Гайдукевич.

Гайдукевич, который также является председателем Либерально-демократической партии Белоруссии, рассказал об одной из встреч с Жириновским в сентябре 2020 года — в дни, когда в республике активно шла попытка государственного переворота. По словам белорусского политика, Жириновский советовал всегда иметь свою позицию, поддерживать государство там, где надо поддержать, и критиковать там, где надо критиковать. Он также поддержал и одобрил решение Гайдукевича сняться с выборов и стать доверенным лицом президента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одним из самых ярких политиков современности был именно Жириновский. По словам главы государства, бывший лидер ЛДПР сочетал в себе качества, которые кажутся несовместимыми, поскольку одновременно выступал как глубокий аналитик и мастер эпатажа.

