Путин назвал одного из самых ярких политиков современности

Президент России Владимир Путин охарактеризовал основателя ЛДПР Владимира Жириновского как одного из наиболее ярких политических деятелей современности. По его словам, экс-глава партии объединял в себе качества, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, выступая одновременно как аналитик глубокого уровня и мастер эпатажа, передает ИС «Вести».

Безусловно, это один из самых ярких политиков нашего времени. Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором, — подчеркнул Путин.

Российский лидер также заявил, что так называемые предсказания политика основывались на его глубоких знаниях и аналитических способностях. Путин добавил, что Жириновский был хорошо образован и умел четко и понятно выражать свои мысли.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что Жириновский на протяжении всей жизни последовательно придерживался цели — добиваться пользы для России. По его словам, политик в любой ситуации и независимо от места нахождения неизменно отстаивал исключительно интересы своей страны.