25 апреля 2026 в 13:22

Путин назвал одного из самых ярких политиков современности

Путин назвал Жириновского одним из самых ярких политиков современности

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин охарактеризовал основателя ЛДПР Владимира Жириновского как одного из наиболее ярких политических деятелей современности. По его словам, экс-глава партии объединял в себе качества, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, выступая одновременно как аналитик глубокого уровня и мастер эпатажа, передает ИС «Вести».

Безусловно, это один из самых ярких политиков нашего времени. Человек, который был мастером и глубокого анализа, и эпатажа одновременно, замечательным оратором и политиком, организатором, — подчеркнул Путин.

Российский лидер также заявил, что так называемые предсказания политика основывались на его глубоких знаниях и аналитических способностях. Путин добавил, что Жириновский был хорошо образован и умел четко и понятно выражать свои мысли.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что Жириновский на протяжении всей жизни последовательно придерживался цели — добиваться пользы для России. По его словам, политик в любой ситуации и независимо от места нахождения неизменно отстаивал исключительно интересы своей страны.

Владимир Путин
Владимир Жириновский
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
